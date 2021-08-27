27 августа 2021

Две категории россиянок получат благотворительную помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
В проекте участвуют женщины из Санкт-Петербурга, а также Свердловской и Ленинградской области Фото:

В России запустили благотворительный проект для беременных с ВИЧ и матерей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Реализацией займется ассоциация «Е.В.А.», получившая грант от американской программы «MSD для матерей».

«Программа „MSD для матерей“ направлена на снижение материнской смертности <…> В России проект будет направлен на повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и улучшение качества жизни женщин и их детей», — сообщают «Известия».

На сегодняшний день в проекте участвуют женщины из Санкт-Петербурга, а также Свердловской и Ленинградской области. Эти регионы выбрали из-за высокого уровня заболеваемости ВИЧ и возможности взаимодействия партнерских НКО с медицинскими учреждениями.

Ранее сообщалось, что в России разработали и запатентовали новый способ лечения больных ВИЧ. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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