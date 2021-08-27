Экономист перечислила льготы для пенсионеров старше 70 лет

Пожилые люди могут получить скидки на уплату налогов, компенсацию коммунальных услуг и бесплатные лекарства, напомнила Юлия Финогенова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пенсионеры старше 70 лет могут получить льготы и доплаты как на региональном, так и на федеральном уровне, напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Например, пожилые люди имею право на компенсацию коммунальных услуг, скидки на взносы по капремонту и освобождение от налогов.

«Неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50-процентную скидку на оплату взносов на капитальный ремонт при условии, что квартира находится в их собственности и отсутствовала задолженность на эти цели в прошлом. А при достижении восьмидесятилетнего возраста одинокие пенсионеры полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт», — цитирует Юлию Финогенову «Прайм».

Если человек в возрасте старше 70 лет тратит на оплату ЖКХ не менее 22% ежемесячного дохода, то он может получить от государства субсидию. Для этого пенсионеры нужно лично обратится в МФЦ или ПФР или подать заявление через сайт госуслуг.

Также люди старше 80 лет могут получить 100-процентную надбавку к фиксированной части пенсии. Это право зафиксировано в федеральном законе «О страховых пенсиях», уточнила Финогенова.

На региональном уровне пожилые люди могут рассчитывать на медицинскую поддержку, льготы на вывоз мусора, бесплатные лекарства и скидки в продуктовых магазинах. По словам Финогеновой, все зависит от того, как эта статья расходов финансируется из местного бюджета.

На все возрастные категории пенсионеров распространяются льготы при уплате НДФЛ, налога на землю или госпошлины при подаче иска по пенсионным вопросам на сумму не более миллиона рублей. Также пожилые люди освобождаются от налога на имущества, если кадастровая стоимость объекта меньше 300 миллионов рублей, и на транспортные средства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о разовой выплате российским пенсионерам в размере 10 тысяч рублей, «Дни.ру». Он отметил, что государству важно поддерживать пожилых россиян, поскольку от него зависят их доходы. Деньги перечислят в сентябре. Доплата предназначается тем, кто по состоянию на 31 августа 2021 года получает пенсии, передает «Национальная служба новостей».