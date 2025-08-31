Теннисист Рублев схлопотал штраф в долларах

Российский теннисист Андрей Рублев был оштрафован на три тысячи долларов за нецензурную брань во время матча второго круга Открытого чемпионата США против американца Тристана Бойера. Об этом сообщает портал о теннисе Punto de Break.
Инцидент произошел 30 августа в Нью-Йорке во время почти трехчасовой встречи, которую Рублев выиграл в четырех сетах: 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). При этом его оштрафовали на три тысячи долларов. По словам спортсмена, решение организаторов оштрафовать его за эмоциональное высказывание в адрес самого себя он считает несправедливым.
«Когда ругаешься на себя, сам решаешь, что говорить. По-моему, за это штрафовать нельзя. Если ругаешься на судью на вышке, то да. Если ругаешься на кого-то или кричишь на весь корт — да, конечно, должен быть штраф. Но когда ты разговариваешь сам с собой, это твой выбор, как ты это делаешь. Неважно, слушает тебя судья на вышке или нет», — приводит слова Рублева Punto de Break.
Рублев добавил, что подобные проявления эмоций свойственны всем спортсменам в стрессовых ситуациях. Он отметил, что в текущем сезоне он был зажат и чувствовал себя не в своей тарелке, из-за чего проигрывал матчи. Однако в Нью-Йорке теннисист отметил улучшения в своем психологическом состоянии и выразил надежду на дальнейший прогресс.
В третьем раунде Открытого чемпионата США Андрей Рублев встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает 25-е место в посеве турнира. Российский спортсмен идет под 15-м номером посева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.