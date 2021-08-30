В СИЗО, где держат отца Сергия, нашли АУЕ

В СИЗО «Матросская Тишина», где находится отец Сергий, выявили членов группировки АУЕ (движение признано экстремистским на территории Российской Федерации и запрещено). Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале.
«Прокуратура Москвы провела проверку исполнения требований федерального законодательства на территории ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по г. Москве. Прокурорами установлено, что на территории учреждения действует экстремистская группа из числа лиц, содержащихся под стражей, входящая в структуру запрещенного на территории Российской Федерации международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“», — сообщается в аккаунте прокуратуры.
Члены группировки мешают выполнению служебных обязанностей сотрудниками изолятора, отказываются выполнять требования администрации. Также они организуют доставку запрещенных предметов на территорию СИЗО и осуществляют сбор средств на на поддержание своей деятельности.
В «Матросской тишине» содержится экс-схиигумен Сергий, которого обвиняют в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в самоуправстве. Отца Сергия арестовали в декабре 2020 года после штурма Среднеуральского женского монастыря, который находился под властью бывшего духовника.
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