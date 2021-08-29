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Власти Челябинска приняли решение о фейерверке в день города. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Почетные граждане города на праздничном концерте. Челябинск, салют, фейерверк
Главная интрига празднования Дня города в Челябинске разрешилась — салют будет Фото:

Власти Челябинска решили провести фейерверк в честь Дня города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. Одно из главных мероприятий праздника долгое время было под вопросом из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Праздничный фейерверк состоится 11 сентября в 22:00. Место его проведения станет набережная Миасса (около памятника Столыпину). Как и другие мероприятия, он пройдет с соблюдением всех санитарных норм», — пояснили URA.RU в администрации Челябинска.

Окончательно афиша праздничных мероприятий была согласована 30 августа. Первые из них — открытие Аллеи первоклассников, фестиваль «Челябинск хлебосольный» и праздничный концерт возле кинотеатра «Победа» — состоятся 4 сентября. Завершится все также праздничным концертом — 19 сентября в парке культуры и отдыха Калининского района.

В 2020 году День города праздновали в Челябинске в особом режиме из-за COVID-19. Власти отказались от общегородских массовых мероприятий из-за противоэпидемических ограничений. Из-за третьей волны коронавируса в этом году в Челябинске ходили упорные слухи, что не состоится даже салют — властям пришлось официально их опровергнуть. А вот большого праздничного концерта с участием звезд на площади Революции не будет и в этот раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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