11 сентября 2020

День города в Челябинске прошел в особом режиме. ФОТО, ВИДЕО

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Фейерверк. Челябинск
Отменять салют в Челябинске не стали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске празднования по случаю Дня города 12 сентября завершились салютом. Чтобы посмотреть фейерверк на набережной реки Миасс собралось много народу. От прочих общегородских массовых мероприятий власти отказались из-за пандемии COVID-19.

Не было традиционного концерта на площади Революции с участием звезд эстрады. На этот концерт обычно собирается несколько тысяч человек, а перед началом выступления горожан поздравляют первые лица области и города. В области продолжает действовать режим повышенной готовности, обеспечить социальную дистанцию на таком мероприятии невозможно, поэтому от концерта отказались.

Губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова поздравили горожан в онлайн-режиме. Текслер обратился с горожанам с высоты птичьего полета, записав выступление на смотровой площадке высотки «Челябинск-Сити». 12 сентября губернатор и мэр приняли участие в телемарафоне ОТВ, студию разместили в краеведческом музее.

Празднование Дня города ограничилось концертами и фестивалями в районах Челябинска. Мэр Челябинска Наталья Котова не стала проводить торжественный прием. При этом было решено не отменять традиционный «Парад мод».

13 сентября в парке имени Гагарина пройдет фестиваль «В ритме рока». С днем рождения Челябинск поздравят группы «Чайф», «ZNAKI» и «Монгол Шуудан». Самих музыкантов не будет, выступления пройдут в онлайн-режиме.

Наталья Котова на прямом эфире ОТВ. Челябинск
Наталья Котова и Алексей Текслер после выступления на телемарафоне
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Фестиваль парад моды. Челябинск
Парад моды отменять не стали
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Фестиваль парад моды. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Фейерверк. Челябинск
Ради салюта перекрывали улицы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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