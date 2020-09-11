Отменять салют в Челябинске не стали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске празднования по случаю Дня города 12 сентября завершились салютом. Чтобы посмотреть фейерверк на набережной реки Миасс собралось много народу. От прочих общегородских массовых мероприятий власти отказались из-за пандемии COVID-19.

Не было традиционного концерта на площади Революции с участием звезд эстрады. На этот концерт обычно собирается несколько тысяч человек, а перед началом выступления горожан поздравляют первые лица области и города. В области продолжает действовать режим повышенной готовности, обеспечить социальную дистанцию на таком мероприятии невозможно, поэтому от концерта отказались.

Губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова поздравили горожан в онлайн-режиме. Текслер обратился с горожанам с высоты птичьего полета, записав выступление на смотровой площадке высотки «Челябинск-Сити». 12 сентября губернатор и мэр приняли участие в телемарафоне ОТВ, студию разместили в краеведческом музее.

Празднование Дня города ограничилось концертами и фестивалями в районах Челябинска. Мэр Челябинска Наталья Котова не стала проводить торжественный прием. При этом было решено не отменять традиционный «Парад мод».

13 сентября в парке имени Гагарина пройдет фестиваль «В ритме рока». С днем рождения Челябинск поздравят группы «Чайф», «ZNAKI» и «Монгол Шуудан». Самих музыкантов не будет, выступления пройдут в онлайн-режиме.

Наталья Котова и Алексей Текслер после выступления на телемарафоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парад моды отменять не стали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ради салюта перекрывали улицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU