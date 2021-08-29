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Пермяк завоевал золото Паралимпийских игр в свой день рождения

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Паралимпийские игры проходят в Токио Фото:

Пермский спортсмен Евгений Торсунов стал чемпионом на Паралимпийских играх в Токио. Он стал лучшим в прыжках в длину, сообщает Паралимпийский комитет России на своем сайте.

«Евгений Торсунов завоевал золото Паралимпийских игр в прыжках в длину в классе T36», — говорится на сайте комитета. Спортсмен показал результат 5,76 метра, установив новый паралимпийский рекорд. На странице Паралимпийского движения Пермского края сообщается, что 30 августа у Торсунова день рождения.

Торсунов родился 30 августа 1990 года в Перми. Он является многократным чемпионом России по легкой атлетике, трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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