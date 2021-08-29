Пермяк завоевал золото Паралимпийских игр в свой день рождения

Паралимпийские игры проходят в Токио Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский спортсмен Евгений Торсунов стал чемпионом на Паралимпийских играх в Токио. Он стал лучшим в прыжках в длину, сообщает Паралимпийский комитет России на своем сайте.

«Евгений Торсунов завоевал золото Паралимпийских игр в прыжках в длину в классе T36», — говорится на сайте комитета. Спортсмен показал результат 5,76 метра, установив новый паралимпийский рекорд. На странице Паралимпийского движения Пермского края сообщается, что 30 августа у Торсунова день рождения.

Торсунов родился 30 августа 1990 года в Перми. Он является многократным чемпионом России по легкой атлетике, трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.