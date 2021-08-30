30 августа 2021

В Екатеринбурге закрывают Макаровский мост. График

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Из-за реконструкции строители часто ограничивают движение по этому участку улично-дорожной сети Фото:

Движение автотранспорта по Макаровскому мосту (от улицы Бориса Ельцина, до улицы Гражданской) в Екатеринбурге в сентябре будет закрыто по выходным дням. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному», — уточняется в сообщении пресс-службы мэрии.

Ограничение в движении связано с реконструкцией путепровода. Мост будет закрыт для проезда автотранспорта:

  • с 21:00 3 сентября до 05:00 6 сентября;
  • с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;
  • с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;
  • с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября

Как сообщало URA.RU, реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге должна завершиться к 2023 году. К концу 2021 года планируется достроить вторую часть моста и полностью открыть ее для машин. В августе 2021 года движение автотранспорта на этом участке улично-дорожной сети также было ограничено по выходным дням.

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