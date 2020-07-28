27 июля 2020

Мэр Екатеринбурга назвал сроки полного ремонта Макаровского моста

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Двенадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, макаровский мост, набережная городского пруда, жилой квартал
После завершения работ подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге должна завершиться в 2023 году. Об этом во время объезда Железнодорожного района рассказал мэр уральской столицы Александр Высокинский.

«В августе выйдем на объемы. Конкурс сейчас идет, в августе начнем демонтаж второй части моста. И, соответственно, в следующем году нужно будет смонтировать второй мост и закончить развязку на улице Гражданской. У нас Гражданская должна уйти под мост, влево и к вокзалу. Чтобы этот перекресток тоже могли закончить. Как только закончим, приступим к благоустройству, высадили там деревья — они у нас будут не меньше пяти метров в высоту. К 2023 году это все должно быть закончено», — уточнил глава города.

Высокинский проводит объезды районов Екатеринбурга два раза в неделю. Перед его рейдами в Кировский, Чкаловский и Орджоникидзевский районы читатели URA.RU могли задать ему вопросы, которые будут включены в проверку. На часть из них глава города уже ответил, остальные вопросы, переданные в мэрию, также не останутся без реакции Высокинского. Следить за ней можно в telegram-канале «Екатеринбург» и viber-канале «Екатеринбург». В пятницу, 31 июля, Высокинский посетит Верх-Исетский район. Вопросы мэру можно задать через специальную форму.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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