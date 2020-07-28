Мэр Екатеринбурга назвал сроки полного ремонта Макаровского моста

После завершения работ подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге должна завершиться в 2023 году. Об этом во время объезда Железнодорожного района рассказал мэр уральской столицы Александр Высокинский.

«В августе выйдем на объемы. Конкурс сейчас идет, в августе начнем демонтаж второй части моста. И, соответственно, в следующем году нужно будет смонтировать второй мост и закончить развязку на улице Гражданской. У нас Гражданская должна уйти под мост, влево и к вокзалу. Чтобы этот перекресток тоже могли закончить. Как только закончим, приступим к благоустройству, высадили там деревья — они у нас будут не меньше пяти метров в высоту. К 2023 году это все должно быть закончено», — уточнил глава города.