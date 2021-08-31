В День знаний челябинские таксисты подняли цены в три раза

В «Яндекс Такси» просят пассажиров с пониманием отнестись к повышению тарифа Фото: Илья Московец © URA.RU

Таксисты подняли цены на проезд в Челябинске 1 сентября в несколько раз. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«От ЮурГУ до площади Революции поездка обычно стоит 72 рубля. На этот раз „Яндекс Такси“ запросил за эту поездку 226 рублей. При этом сервис сообщает, что тариф повышен и просит отнестись с пониманием», — сообщил URA.RU читатель.

Также 1 сентября Челябинску удалось избежать пробок и заторов на дорогах. Сервис «Яндекс.Пробки» на центральных магистралях города зафиксировал всего лишь 3 балла.