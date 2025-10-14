Рецидивисту из Магнитогорска дали 19 лет за разбой и убийство пенсионера

Челябинский облсуд отправил 41-летнего жителя Магнитогорска (Челябинская область), обвиняемого в убийстве пенсионера и разбое, в колонию строгого режима на 19 лет и 1 месяц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Челябинский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Магнитогорска. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде 19 лет 1 месяца лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год 10 месяцев со штрафом 200 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе прокуратуры области.
Как сообщало URA.RU, инцидент произошел в апреле 2024 года. На тот момент, 40-летний магнитогорец, находясь в состоянии опьянения, под предлогом попить воды проник в квартиру 66-летнего пенсионера. Оказавшись в квартире, сначала он напал на пожилого человека, а затем привязал его скотчем к стулу, начав требовать деньги и ценности. Когда пенсионер отказался, рецидивист стал наносить ему ножевые ранения. После чего украл из квартиры вещи на 35 тысяч рублей, которые потом продал и сразу потратил вырученные деньги. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что злоумышленник также запер входную дверь ключами, оставшимися в квартире, лишив раненого пенсионера возможности позвать на помощь или самостоятельно выбраться. Похищенное имущество он продал всего за 1100 рублей. В следственном комитете региона сообщили, что на месте преступления были обнаружены и изъяты более 30 отпечатков пальцев. Экспертиза установила, что два из них принадлежали ранее судимому жителю Магнитогорска.
