31 августа 2021

Лидер свердловских единороссов повторил тренировку Куйвашева

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Шептий последовал примеру шефа Фото:

Лидер свердловской «Единой России» (ЕР) Виктор Шептий протестировал новую спортивную площадку в Ирбите (оплот его избирательного округа №13 на выборах в Заксобрание). Шептий посетил стадион «Юность» и пробежался с молодыми спортсменами.

«Говорят-совместить полезное с приятным. В Ирбите на обновленном стадионе „Юность“ с легкоатлетами провели мини-тренировку: пробежка, разминка, интересный разговор о спорте и спортивных планах ребят», — написал Шептий на своей странице в Instagram.

В середине августа похожую акцию проводил губернатор Евгений Куйвашев — лидер партсписков ЕР на выборах в Госдуму и Заксобрание. В рамках Дня физкультурника глава региона во время предвыборной поездки в Серов участвовал в утренней зарядке вместе с воспитанниками местной спортшколы и депутатом Госдумы Антоном Шипулиным (пытается переизбраться по Серовскому округу).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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