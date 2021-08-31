Лидер свердловских единороссов повторил тренировку Куйвашева

Виктор Шептий последовал примеру шефа Фото: страница

Лидер свердловской «Единой России» (ЕР) Виктор Шептий протестировал новую спортивную площадку в Ирбите (оплот его избирательного округа №13 на выборах в Заксобрание). Шептий посетил стадион «Юность» и пробежался с молодыми спортсменами.

«Говорят-совместить полезное с приятным. В Ирбите на обновленном стадионе „Юность“ с легкоатлетами провели мини-тренировку: пробежка, разминка, интересный разговор о спорте и спортивных планах ребят», — написал Шептий на своей странице в Instagram.

В середине августа похожую акцию проводил губернатор Евгений Куйвашев — лидер партсписков ЕР на выборах в Госдуму и Заксобрание. В рамках Дня физкультурника глава региона во время предвыборной поездки в Серов участвовал в утренней зарядке вместе с воспитанниками местной спортшколы и депутатом Госдумы Антоном Шипулиным (пытается переизбраться по Серовскому округу).