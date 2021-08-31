31 августа 2021
30 августа 2021

Жители в ХМАО ополчились на магазин федеральной сети «Монетка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 7. Нижневартовск, монетка, магазин
Жители Ханты-Мансийска жалуются на действия магазина торговой сети «Монетка» Фото:

В Ханты-Мансийске жители одного из домов возмущены тем, как соседствующий с ними магазин «Монетка». распорядился общедомовым имуществом. По словам одного из жителей, администрация магазина «прорубила» выходы на улицу без согласования с городскими властями и собственниками жилья. Пост возмущения один из жильцов разместил в соцсетях.

«В апреле этого года обращались в прокуратуру по факту изменения фасада дома магазином „Монетка“. Было вынесено предписание магазину „Монетка“ на устранение причин. Однако магазин не только не восстановил фасад дома, но и прорубил еще три входа», — возмущается анонимный автор поста.

Кроме того, жители не могут добиться ремонта пожарной сигнализации от управляющей компании «Водоканал». По словам автора жалобы, УК также получила представление прокуратуры. В администрации Ханты-Мансийска заверили, что пожарная сигнализация в доме находится в исправном состоянии. «Однако в связи с внешними факторами, а именно с курением жильцов, происходит ложное срабатывание данной сигнализации», — сказали в мэрии. Несмотря на это, пользователи в комментариях к посту продолжают настаивать на том, что сигнализация до сих пор не работает.

Ситуацию с нарушением целостности фасада дома в администрации оперативно прокомментировать не смогли. «Мы направили запрос в департамент градостроительства и архитектуры, специалисты рассмотрят проблему, после чего мы вернемся с ответом», — заключили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО фуры сетевых гигантов разрушают асфальт во дворах. Тогда Сургутяне были недовольны появлением во дворах грузовиков с логотипами торговой сети «Магнит», которые якобы разбивают асфальт и провоцируют заторы.

Входы, которые делает «Монетка»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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