В Перми скончалась экс-доцент кафедры медицинского университета

Прощание с бывшим преподавателем ПГМУ пройдет 3 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми на 91 году скончалась бывший доцент кафедры эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ, ранее — медицинский институт) Зоя Клещева. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора края.

«Ушла из жизни доцент кафедры эпидемиологии Зоя Александровна Клещева. Более 40 лет Зоя Александровна отдала кафедре эпидемиологии: прошла путь от ассистента до доцента», — информирует надзорное ведомство.

За трудовые успехи бывший доцент вуза награждена орденом «Знак Почета». Прощальная панихида состоится в четверг, 3 сентября, в похоронном доме «Содействие».