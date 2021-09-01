В Перми скончалась экс-доцент кафедры медицинского университета

В Перми на 91 году скончалась бывший доцент кафедры эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ, ранее — медицинский институт) Зоя Клещева. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора края.
«Ушла из жизни доцент кафедры эпидемиологии Зоя Александровна Клещева. Более 40 лет Зоя Александровна отдала кафедре эпидемиологии: прошла путь от ассистента до доцента», — информирует надзорное ведомство.
За трудовые успехи бывший доцент вуза награждена орденом «Знак Почета». Прощальная панихида состоится в четверг, 3 сентября, в похоронном доме «Содействие».
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