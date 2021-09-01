01 сентября 2021
31 августа 2021

В Перми скончалась экс-доцент кафедры медицинского университета

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, гвоздики
Прощание с бывшим преподавателем ПГМУ пройдет 3 сентября Фото:

В Перми на 91 году скончалась бывший доцент кафедры эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ, ранее — медицинский институт) Зоя Клещева. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора края.

«Ушла из жизни доцент кафедры эпидемиологии Зоя Александровна Клещева. Более 40 лет Зоя Александровна отдала кафедре эпидемиологии: прошла путь от ассистента до доцента», — информирует надзорное ведомство.

За трудовые успехи бывший доцент вуза награждена орденом «Знак Почета». Прощальная панихида состоится в четверг, 3 сентября, в похоронном доме «Содействие».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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