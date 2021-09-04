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В Перми от COVID-19 погиб экс-депутат законодательного собрания

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Олег Бурцев умер в возрасте 55 лет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Олег Бурцев скончался от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пермский медиаменеджер, член Союза журналистов России Владимир Прохоров.

«Олег Бурцев умер», — написал Владимир Прохоров. Он также опубликовал последнюю запись политика в социальных сетях: «Тяжело лежать с ковидом. Короче. Прививайтесь и никого не слушайте».

Бурцев скончался в возрасте 55 лет. С 2000 по 2006 год он занимал должность заместителя председателя законодательного собрания Пермской области. До 2014 года Бурцев руководил медсанчастью № 11 в Перми — депутат получил образование в Пермском государственном институте по специальности «Лечебное дело».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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