В Росводоканале назвали три способа сэкономить на коммуналке

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Россиянам посоветовали не принимать ванну, чтобы снизить коммунальные платежи Фото:

В нерабочие дни россиянам стоит принимать душ вместо ванны, чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг. С таким предложением выступили доцент Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина и начальник управления по организации сбытовой деятельности «Росводоканал» Тамара Ликсунова.

«Душ может сэкономить средства собственников, так как для принятия ванны необходимо в три-четыре раза больше воды. Также стоит мыть руки, открывая кран наполовину, и закрывать его во время чистки зубов и бритья», — передает слова Венеры Шайдуллиной и Тамары Ликсуновой Lenta.ru.

Эксперты уточнили, что собственники помещений могут обратиться в управляющую компанию за перерасчетом платежей, если они отсутствовали дома в течение пяти дней. Для этого к заявлению нужно приложить авиабилеты, туристические ваучеры, справку о болезни или другие документы о периоде лечения. Обратиться в управляющую компанию нужно до отъезда или за месяц до окончания срока отсутствия жильцов.

Ранее правительство РФ утвердило на 2022 год индексы, которые применяются для корректировки коммунальных платежей в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, индексация платежей произойдет во втором полугодии. Она составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона. Меньше всего это значение в Свердловской области — 2.9%, а больше всего в Чечне — 6,5%, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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