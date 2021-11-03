03 ноября 2021
02 ноября 2021

В Челябинском госуниверситете продлили дистанционный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧелГУ продлил дистант до 21 ноября Фото:
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В Челябинском государственном университете продлили режим дистанционного обучения до 21 ноября. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе университета.

«Режим дистанционного обучения для студентов продлен до 21 ноября. Соответствующий указ подписан ректором», — сообщили в университете.

В пресс-службе вуза добавили, что разрешается проводить занятия в малых аудиториях. Это можно делать, если образовательный процесс требует использования специального оборудования.

Челябинский госуниверситет ушел на дистант 30 октября, когда в области были введены нерабочие дни из-за распространения коронавируса. 3 октября власти области решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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