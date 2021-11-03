В Челябинском госуниверситете продлили дистанционный режим

ЧелГУ продлил дистант до 21 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Челябинском государственном университете продлили режим дистанционного обучения до 21 ноября. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе университета.

«Режим дистанционного обучения для студентов продлен до 21 ноября. Соответствующий указ подписан ректором», — сообщили в университете.

В пресс-службе вуза добавили, что разрешается проводить занятия в малых аудиториях. Это можно делать, если образовательный процесс требует использования специального оборудования.

Челябинский госуниверситет ушел на дистант 30 октября, когда в области были введены нерабочие дни из-за распространения коронавируса. 3 октября власти области решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.