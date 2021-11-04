Невзоров обвинил Путина в высоком уровне заболеваемости COVID-19

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин на экране, послание федеральному собранию
Россияне повторяют за Путиным и не носят маски, считает Александр Невзоров Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Причиной повышенной заболеваемости коронавирусом в России является президент РФ Владимир Путин, который не носит маску. Об этом заявил журналист Александр Невзоров.

«Есть законодатели мод, есть Путин, который ни разу свой лик не осквернил маской и задал России вот эту пофигистическую моду. И эту моду разделяют все, в том числе и те, кто не испытывает к Владимиру Владимировичу даже никакой симпатии. Но вот если царь без маски, тем более мы так же будем ходить», — заявил Александр Невзоров в эфире передачи «Невзоровские среды» на «Эхо Москвы».

Также журналист объяснил тенденцию к росту смертности при возрастающем количестве привитых граждан. «Рост заболеваемости связан с главным заблуждением вакцинированных. Люди ошибочно полагают, что вакцинация двумя дозами защищает их от заражения и начинают пренебрегать мерами безопасности», — процитировал Невзоров объяснение эксперта Всемирной организации здравоохранения Сантьяго Мас-Кома.

Ранее URA.RU сообщало, что в России установлен новый суточный рекорд по погибшим от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам об избыточной смертности в РФ. Росздравнадзор поручил уголовно наказывать граждан, распространяющих ложную информацию о COVID-19 и отговаривающих от вакцинации.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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