В Кремле призвали не верить слухам об избыточной смертности в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, роддом, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В России установлен новый рекорд по смертности от COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания Financial Times о том, что Россия находится на втором месте в мире по числу смертей от COVID на душу населения. Песков призвал россиян доверять официальным источникам.

«Непонятно, на основе каких критериев Financial Times считало. Первые источники — Росстат и данные вице-премьера Татьяны Голиковой. Неоднократно повторялась тема избыточной смертности, она комментировала и приводила соответствующие цифры», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Россия заняла второе место после США по абсолютному количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. Эксперты Financial Times заявили, что официальная статистика отличается. По данным оперштаба, умерли 203 тысячи человек, а по статистике Росстата скончались 462 тысячи человек.

За прошедшие сутки от коронавируса в России скончались 1 189 человек, что стало новым рекордом. С начала пандемии от последствий заболевания умер 240 871 пациент.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...