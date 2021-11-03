В Кремле призвали не верить слухам об избыточной смертности в РФ

В России установлен новый рекорд по смертности от COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания Financial Times о том, что Россия находится на втором месте в мире по числу смертей от COVID на душу населения. Песков призвал россиян доверять официальным источникам.

«Непонятно, на основе каких критериев Financial Times считало. Первые источники — Росстат и данные вице-премьера Татьяны Голиковой. Неоднократно повторялась тема избыточной смертности, она комментировала и приводила соответствующие цифры», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Россия заняла второе место после США по абсолютному количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. Эксперты Financial Times заявили, что официальная статистика отличается. По данным оперштаба, умерли 203 тысячи человек, а по статистике Росстата скончались 462 тысячи человек.

За прошедшие сутки от коронавируса в России скончались 1 189 человек, что стало новым рекордом. С начала пандемии от последствий заболевания умер 240 871 пациент.