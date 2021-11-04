04 ноября 2021
03 ноября 2021

Жителей Миасса напугала вспышка на крыше мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожарные, пожар, тушение пожара, огнеборцы
В МЧС заявили, что вспышка произошла в ходе ремонтных работ Фото:

В Миассе, третьем по величине городе Челябинской области, произошла вспышка в здании горадминистрации. По данным мэрии, это произошло во время ремонта кровли. Очевидцы приняли случившееся за пожар.

«В результате проведения разрешенных работ по ремонту кровли при запуске газового оборудования произошла залповая вспышка. Эта ситуация не представляет угрозы жизни и здоровью работников и сохранности имущества», — говорится в сообщении на странице мэрии Миасса во «Вконтакте».

«Пожара не было. Вспышка произошла во время проведения кровельных работ, именно ее очевидцы приняли за пожар. Вызов был ложным», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что во время инцидента никто не пострадал. Ремонтные работы будут продолжены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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