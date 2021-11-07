Пермские бизнесмены судятся из-за кредитов проблемного банка

Предприниматели не согласны с действиями временной администрации «Проинвестбанка» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермские предприниматели пожаловались в суд на действия временной администрации «Проинвестбанка», у которого Центробанк отозвал лицензию. Об этом URA.RU рассказал председатель правления ПАО «Проинвестбанк» Александр Воронцов. Он пояснил, что бизнесмены не могут вернуть залоги по уже погашенным кредитам, поскольку временная администрация «намеренно саботирует этот процесс».

«Сейчас в картотеке [Арбитражного суда Пермского края] зарегистрировано порядка 30 исков заемщиков банка к временной администрации с требованием вернуть залоги по погашенным кредитам. Это, на самом деле, одна из самых больших проблем как „Проинвестбанка“, так и его клиентов, потому что наши основные клиенты — представители малого и среднего бизнеса. У них нет огромного запаса залогов», — сказал Воронцов.

По мнению Воронцова, таким образом временная администрация блокирует возможность получения бизнесом под эти залоги новых кредитов для того, чтобы «обосновать отзыв у банка лицензии и подачу иска на банкротство». В апреле Центробанк отозвал лицензию у «Проинвестбанка», назначив временную администрацию.

По мнению финансового регулятора, пермский банк завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. В руководстве «Проинветбанка» не согласились с выводами ЦБ, отметив, что все предписания, направленные Центробанком, были исполнены.