07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021
04 ноября 2021

Пермские бизнесмены судятся из-за кредитов проблемного банка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проинвестбанк, головной офис после отзыва лицензии. Пермь, проинвестбанк
Предприниматели не согласны с действиями временной администрации «Проинвестбанка» Фото:

Пермские предприниматели пожаловались в суд на действия временной администрации «Проинвестбанка», у которого Центробанк отозвал лицензию. Об этом URA.RU рассказал председатель правления ПАО «Проинвестбанк» Александр Воронцов. Он пояснил, что бизнесмены не могут вернуть залоги по уже погашенным кредитам, поскольку временная администрация «намеренно саботирует этот процесс».

«Сейчас в картотеке [Арбитражного суда Пермского края] зарегистрировано порядка 30 исков заемщиков банка к временной администрации с требованием вернуть залоги по погашенным кредитам. Это, на самом деле, одна из самых больших проблем как „Проинвестбанка“, так и его клиентов, потому что наши основные клиенты — представители малого и среднего бизнеса. У них нет огромного запаса залогов», — сказал Воронцов.

По мнению Воронцова, таким образом временная администрация блокирует возможность получения бизнесом под эти залоги новых кредитов для того, чтобы «обосновать отзыв у банка лицензии и подачу иска на банкротство». В апреле Центробанк отозвал лицензию у «Проинвестбанка», назначив временную администрацию.

По мнению финансового регулятора, пермский банк завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. В руководстве «Проинветбанка» не согласились с выводами ЦБ, отметив, что все предписания, направленные Центробанком, были исполнены.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...