На ремонт метра дороги в Перми потратят 1,3 млн рублей

Длина ремонтируемого участка — 2,6 км Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермское управление автодорог и транспорта проводит конкурс на строительство участка дороги по улице Крисанова и реконструкцию шоссе Космонавтов. За реконструкцию 2,6 км дороги подрядчику заплатят 3,4 млрд рублей (около 1,3 млн рублей за метр). Об этом URA.RU сообщили представители «РосТендера».

«Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края проводит конкурс на строительные работы. С подрядчиком заключат контракт на 3,4 млрд рублей», — сообщили в «РосТендере». Протяженность всего участка — 2,6 км.

Строительство пройдет в два этапа. Сначала планируется реконструировать участок на шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до дома 26б и построить развязку на пересечении шоссе с ул. Крисанова и ул. Столбовая. На втором этапе — завершение реконструкции ул. Пушкина, строительство ул. Крисанова, а также построение мостового перехода через реку Данлиху. Ориентировочный срок завершения работ — июль 2024 года.