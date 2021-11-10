10 ноября 2021

Пермские перевозчики при проверке QR-кодов столкнутся с проблемой

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR кодов. Екатеринбург, QR код, проверка qr-кода
Предприниматель признался, что не получится проверить наличие QR-кода у пассажиров там, где проблемы с интернетом Фото:
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Введение QR-кодов в транспорте может создать дополнительные проблемы для перевозчиков. Они не смогут проверять их наличие у пассажиров в тех населенных пунктах, где отсутствует интернет. Об этом URA.RU рассказал директор ООО «Пермские автобусные линии» Олег Сасунов.

«Проверять QR-коды у пассажиров перед покупкой билета, скорее всего, будут кассиры на автовокзалах и автостанциях. Да, перевозчик тоже отвечает за посадку пассажиров на территории автовокзалов, автостанций. Однако проверить, есть у пассажира QR-код или нет, можно будет только, если есть интернет. Но в Пермском крае много остановочных пунктов, где нет такой технической возможности», — подчеркнул Сасунов. Он добавил, что если власти все же примут решение о введении QR-кодов в транспорте, то «перевозчикам придется как-то выкручиваться».

Ранее стало известно, что в России могут расширить систему QR-кодов. В частности, предполагается, что их могут потребовать при поездках в транспорте по междугородним и международным направлениям. Источник URA.RU в оперштабе Пермского края заявил, что такую идею региональные власти обсуждают.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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