Телефонные мошенники активизировались в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительницы Свердловской области стали жертвами мошенников. Злоумышленники работали по старой смехе. Об этом URA.RU сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России «Верхнепышминский» (Свердловская область). При этом схема, при которой мошенники звонят жертве от имени силовых структур, требуя денег, не встречалась давно, отмечают в МВД.

«В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что одной из потерпевших на домашний телефон поступил звонок от „следователя Соколовой“, которая сообщила, что ее дочь попала в ДТП, а именно, переходя дорогу на красный свет ее сбила гражданка Денесенко. Следователь сказала, что необходимо собрать миллион рублей для лечения Денесенко, которая из-за ее дочери врезалась после ДТП в остановку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина собрала 100 000 рублей наличными, а также вещи, необходимые для больницы. За данными вещами, со слов злоумышленницы, должен был прийти человек. Где-то через пять минут к потерпевшей пришел молодой человек 25-30 лет, которому она передала денежные средства.

«„Следователь“ все это время была на связи. В ходе разговора лжесотрудник перезванивала с различных номеров. После того, как мужчина ушел женщина позвонила внучке, из разговора с которой поняла, что ее обманули. Общая сумма ущерба — 300 000 рублей», — говорится в документе ведомства. У второй потерпевшей указанные вещи и деньги забрал неизвестный и передал якобы в больницу через Яндекс такси, где третье лицо забрав пакет пропадает в неизвестном направлении.

Ранее URA.RU писало, что житель Озерска воспользовался мобильным приложением поиска попутчиков и лишился крупной суммы денег. Для подтверждения и оплаты поездки, злоумышленник отправил ему ссылку. Пройдя по ней, мужчина ввел данные своей банковской карты, после чего со счета потерпевшего списались 31 тысяча 900 рублей.