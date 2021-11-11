Пермских перевозчиков будут судить за нарушение антиковидных мер

Перевозчиков ждут штрафы или запрет на работу Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми сотрудники Роспотребнадзора выходят в рейды, проверяя соблюдение санитарных правил в автобусах и трамваях. В условиях неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в регионе, инспекторы обнаружили за месяц нарушения в 12 автобусах.

«На 12 автотранспортных средствах не соблюдаются санитарно-противоэпидемические мероприятия, а именно: не обеспечивается обработка салона дезинфицирующими средствами на конечных остановках; отсутствуют документы на дезинфицирующие средства; у кондукторов отсутствуют кожные антисептики для обработки рук», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В отношении перевозчиков возбуждены административные дела о нарушении в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По ч. 2 ст. 6.3 КоАП суд может наложить на них штраф до 500 тысяч рублей или запретить работу на срок до девяноста суток.