11 ноября 2021
10 ноября 2021

Пермских перевозчиков будут судить за нарушение антиковидных мер

© Служба новостей «URA.RU»
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обработка автобусов от коронавируса 16 марта 2010 г. Пермь., автобус, маршрут, общественный транспорт, конечная станция
Перевозчиков ждут штрафы или запрет на работу Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Перми сотрудники Роспотребнадзора выходят в рейды, проверяя соблюдение санитарных правил в автобусах и трамваях. В условиях неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в регионе, инспекторы обнаружили за месяц нарушения в 12 автобусах.

«На 12 автотранспортных средствах не соблюдаются санитарно-противоэпидемические мероприятия, а именно: не обеспечивается обработка салона дезинфицирующими средствами на конечных остановках; отсутствуют документы на дезинфицирующие средства; у кондукторов отсутствуют кожные антисептики для обработки рук», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В отношении перевозчиков возбуждены административные дела о нарушении в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По ч. 2 ст. 6.3 КоАП суд может наложить на них штраф до 500 тысяч рублей или запретить работу на срок до девяноста суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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