Пермским родителям с приемными детьми хотят увеличить выплаты

С 1 января 2022 года приемные родители детей с ОВЗ будут получать увеличенные выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Со следующего года родители приемных детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут получать увеличенные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Пермского края.

«Члены комитета одобрили поправку губернатора, которая предполагает расширить категорию детей-сирот с ОВЗ», — сообщает пресс-служба. С 1 января 2022 года приемным родителям такой категории детей будут увеличивать денежное вознаграждение.

В октябре в первом чтении был принят законопроект, который предполагает увеличение выплат на 10% родителям детей-сирот с ОВЗ, учащихся в общеобразовательных учреждениях. Дополнительно в эту категорию включили приемных детей с ОВЗ, дошкольников и тех, кто обучается в профессиональных образовательных учреждениях. Второе чтение по законопроекту запланировано на 25 ноября.