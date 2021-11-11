11 ноября 2021
10 ноября 2021

Пермским родителям с приемными детьми хотят увеличить выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, мама с ребенком, детская площадка, пешеходный переход, горка, дети, мама с детьми, детская безопасность
С 1 января 2022 года приемные родители детей с ОВЗ будут получать увеличенные выплаты Фото:

Со следующего года родители приемных детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут получать увеличенные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Пермского края.

«Члены комитета одобрили поправку губернатора, которая предполагает расширить категорию детей-сирот с ОВЗ», — сообщает пресс-служба. С 1 января 2022 года приемным родителям такой категории детей будут увеличивать денежное вознаграждение.

В октябре в первом чтении был принят законопроект, который предполагает увеличение выплат на 10% родителям детей-сирот с ОВЗ, учащихся в общеобразовательных учреждениях. Дополнительно в эту категорию включили приемных детей с ОВЗ, дошкольников и тех, кто обучается в профессиональных образовательных учреждениях. Второе чтение по законопроекту запланировано на 25 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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