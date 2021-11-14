В совете при Минтрансе назвали транспорт, где не будет QR-кодов

Проверку QR-кодов удобно организовывать в аэропортах и вокзалах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Проверку QR-кодов в городском общественном транспорте невозможно организовать без вреда для перевозчиков и пассажиров. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики», председатель Общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин.

«На городском транспорте [организовать проверку QR-кодов] — это не проходит. На входе, например, в трамвае транспортное предприятие должно посадить на каждой двери контролеров, которые будут проверять QR-коды. Представьте, как люди будут входить в транспорт, если по дороге у них QR-коды будут проверять. Технически это сделать невозможно», — сказал Михаил Блинкин.

В целом эксперт положительно оценил законопроект о введении системы QR-кодов в транспорте. «Что реально и полезно — это QR-коды на тех видах транспорта, где человек входит не в само транспортное средство, а павильон. Это может называться вокзалом, автовокзалом, аэропортом. Это подходит для транспорта дальнего следования, неважно, будь это самолет, поезд или автобус. Технически это можно сделать. Контролер проверит билет — это одно движение и QR-код — второе движение. Никакого вреда перевозочному процессу и пассажирам не будет», — отметил председатель Общественного совета Минтранса.

В Госдуме рассмотрят законопроекты о введении системы QR-кодов по всей России. В случае его принятия, купить билеты на авиарейсы и железнодорожные перевозки можно будет только при предъявлении QR-кода и одного из трех документов: о прохождение вакцинации, о противопоказании к вакцинации, о том, что гражданин перенес COVID-19. Директор Академии «Высшая инженерная школа» Российского Университета Транспорта (РУТ МИИТ), кандидат экономических наук Олег Покусаев считает, что данная мера позволит избежать полного локдауна.