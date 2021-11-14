В школах Челябинска прививку от COVID поставили 90% педагогов

Школы заработали в обычном режиме (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске вакцину от коронавируса поставили 90% сотрудников системы образования. Об этом 15 ноября на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы по социальной политике Сергей Авдеев.

«Все образовательные учреждения Челябинска возобновили работу. В системе образования процент поставивших прививку от коронавируса составил 90%. В учреждениях социальной защиты процент вакцинированных составил 93,5%», — заявил Авдеев.

По словам вице-мэра, за выходные в городе первым компонентом привились 16 тысяч 802 человека. Вторым компонентом за выходные привились 8 тысяч 394 человека. За сутки коронавирусом заболело 176 челябинцев.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона Анатолия Семенова, в области введена обязательная вакцинация от коронавируса для целого ряда категорий граждан. В эту категорию также входят работники образования. Граждане, подлежащие обязательной вакцинации, должны были в срок до 11 ноября 2021 поставить хотя бы первый компонент.