14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

В ХМАО сдвинуты сроки сдачи главного медицинского долгостроя

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовскую окружную больницу планируется достроить через полтора года Фото:

Сроки сдачи нижневартовской окружной больницы вновь сдвинулись и теперь ее ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2022 года. Об этом во время ежегодной пресс-конференции заявила губернатор Югры Наталья Комарова, передает корреспондент URA.RU.

«Фактически не исполнен госконтракт по вводу второго этапа первой очереди. Это строительство блока А — главный корпус, Б, Е, гараж и цех утилизации медицинских отходов. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, проводятся операции по закупке оборудования. Готовность несданной части объекта 75%. Генподрядчиком который осуществляет функции строительства 12 ноября 2021 года техническому заказчику, а это УКС (управление капитального строительства Югры — прим. URA.RU) автономного округа был отправлен откорректированный график с завершением работ во втором квартале 2022 года», — прокомментировала Комарова.

Губернатор ХМАО также добавила, что по ее поручению службой контроля проводится проверка окружного УКСа. «Уголовные дела не возбуждены и я надеюсь, что все обойдется. Всегда хотелось бы жить в мире и надеяться на то, что каждый выполнит работу в своей компетенции достойно», — считает глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовская центральная окружная больница на 1100 мест строится больше 11 лет, в том числе за счет бюджета Тюменской области по программе «Сотрудничество». За эти годы стоимость проекта менялась многократно и вместо начальных четырех млрд рублей, сейчас больница стоит больше 27,5 млрд. Осенью управление ФСБ по Тюменской области инициировало проверку строительства этого объекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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