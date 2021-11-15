15 ноября 2021

Пермские власти изменили получение QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный центр. МФЦ. Челябинск, оператор, многофункциональный центр, мусульманка, мфц
Сотрудники МФЦ выдадут QR-код на бумажном носителе Фото:
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Пермяки, которые не зарегистрированы на Госуслугах, но перенесшие болезнь или сделавшие вакцину от коронавируса смогут получить QR-код. Услугу можно получить в МФЦ. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В Пермском крае жители, не зарегистрированные на портале Госуслуги, но сделавшие прививки от COVID-19 или проходившие лечение от коронавируса могут получить сертификаты с QR-кодами в МФЦ», — сообщается на сайте. При обращении в МФЦ сотрудники центра выдадут QR-код в бумажном виде.

Для оформления услуги пермякам нужно будет предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. В МФЦ заявили, что пошли на такую меру, потому что большое количество людей из-за возраста не умеют пользоваться интернетом и смартфонами, поэтому ранее не были зарегистрированы на портале Госуслуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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