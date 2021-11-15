Пермские власти изменили получение QR-кодов

Пермяки, которые не зарегистрированы на Госуслугах, но перенесшие болезнь или сделавшие вакцину от коронавируса смогут получить QR-код. Услугу можно получить в МФЦ. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.
«В Пермском крае жители, не зарегистрированные на портале Госуслуги, но сделавшие прививки от COVID-19 или проходившие лечение от коронавируса могут получить сертификаты с QR-кодами в МФЦ», — сообщается на сайте. При обращении в МФЦ сотрудники центра выдадут QR-код в бумажном виде.
Для оформления услуги пермякам нужно будет предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. В МФЦ заявили, что пошли на такую меру, потому что большое количество людей из-за возраста не умеют пользоваться интернетом и смартфонами, поэтому ранее не были зарегистрированы на портале Госуслуг.
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