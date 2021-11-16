В Сургуте школьники продолжат учиться даже в сильный мороз

В Сургуте школьники будут учиться во время актировок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сургутские школьники продолжат учиться даже в актированные дни, при наступлении сильных морозов. Об этом во время брифинга заявила директор департамента образования мэрии Ирина Замятина.

«Процесс образования он непрерывный. Поэтому на период актированных дней будет предложена форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий», — сообщила Замятина.

Директор департамента образования администрации Сургута также уточнила, что у школьников есть возможность посещать учебные дни даже в актированные дни. «Единственное, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей по пути следования и обратно. То есть если родители могут обеспечить доставку, то с ребенком будет организовано обучение в очном формате непосредственно в контакте с педагогом. В данном случае, такая практика у нас применяется. В этот день для детей будет организовано горячее питание, которое предусмотрено как в любой другой день», — добавила Замятина.

Ранее URA.RU сообщало, что педагоги вынуждены переводить отдельные классы и целые школы на дистанционку из-за распространения коронавируса. В Урае на такой формат перевели три школы, в Сургуте закрыли на карантин 25 классов в 14 школах.