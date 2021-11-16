16 ноября 2021
15 ноября 2021

В ХМАО школы и классы закрывают на карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Педагоги вынуждены переводить детей на дистанционку Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Урае три школы ушли на дистанционное обучение, а в Сургуте 25 классов закрыты на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в городских администрациях.

«В Урае муниципальный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял решение о переводе трех школ на дистанционный режим работы. Речь идет о школах №4, №6 и №12. В перечисленных образовательных организациях на карантин уже были закрыты по четыре класса. Обучение с применением дистанционных технологий в данных школах вводится, чтобы остановить дальнейшее распространение заболевания среди детей и педагогов», — говорится в сообщении мэрии Урая.

Директор департамента образования мэрии Сургута Ирина Замятина на брифинге сообщила, что в крупнейшем городе ХМАО на карантин закрыты 25 классов в 14 школах. «Как только поступает информация, что ребенок заболел, здесь же в спешном порядке закрывается класс на карантин и дети все продолжают получать образование в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий», — подчеркнула Замятина. Она также добавила, что в 11 детских садах зафиксированы случаи заболевания COVID-19. В четырех случаях коронавирусом заболели дети, в семи — работники детсадов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО допустили введение системы QR-кодов на общественном транспорте. Впрочем, чиновники предполагают, что это произойдет не раньше, чем соответствующие решения будут приняты на федеральном уровне.

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© Служба новостей «URA.RU»
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