17 ноября 2021
16 ноября 2021

Пермский магазин МТС наказали за нарушение антиковидных правил

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мтс, вывеска мтс
Салон сотовой связи оштрафован на 200 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В пермском салоне сотовой связи МТС сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали нарушение эпидемиологических правил. За несоблюдение антиковидных мер АО «Русская телефонная компания» оштрафовали.

«В магазине отсутствовала разметка социального дистанцирования, оборудование по обеззараживанию воздуха не использовалось. Таким образом, компанией не были соблюдены требования санитарно-эпидемиологических правил „Профилактика новой коронавирусной инфекции“ (COVID-19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Суд оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей. Это решение нарушитель неоднократно пытался обжаловать в вышестоящих инстанциях, но Пермский краевой суд в апелляции отказал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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