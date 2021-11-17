Пермский магазин МТС наказали за нарушение антиковидных правил

В пермском салоне сотовой связи МТС сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали нарушение эпидемиологических правил. За несоблюдение антиковидных мер АО «Русская телефонная компания» оштрафовали.
«В магазине отсутствовала разметка социального дистанцирования, оборудование по обеззараживанию воздуха не использовалось. Таким образом, компанией не были соблюдены требования санитарно-эпидемиологических правил „Профилактика новой коронавирусной инфекции“ (COVID-19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Суд оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей. Это решение нарушитель неоднократно пытался обжаловать в вышестоящих инстанциях, но Пермский краевой суд в апелляции отказал.
Подписывайтесь на URA.RU в