В пермском ДК родителей попросили спрятаться от Роспотребнадзора

Отсканировать QR-код вахтеру ДК оказалось нечем Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Перми из-за повсеместной системы QR-кодов и других коронавирусных ограничений произошел конфликт между сотрудниками Дворца культуры местного отделения общества слепых и родителями, чьи дети ходят туда в секции. Как рассказала URA.RU пермячка Ольга, сотрудник ДК запретил родителям ждать детей в фойе и приказал «спрятаться» на случай проверки Роспотребнадзора.

«Представился директором ДК. Сказал, чтобы мы разошлись, спрятались. Мол, вдруг проверка придет. Раньше таких эксцессов не было. У меня ребенок тут три месяца уже занимается», — рассказала Ольга. После словесной перепалки директор ДК потребовал предъявить вахтеру QR-код, но у того оказалось нечем его отсканировать, отметила собеседница агентства.

Оперативно связаться с директором ДК Арнольдом Тымковым не удалось. На звонки в учреждении никто не ответил. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказывали о проверках соблюдения антиковидных правил в учреждениях и предприятиях региона. С весны прошлого года нарушителей оштрафовали почти на 100 млн рублей. Деятельность 197 объектов приостановлена.