17 ноября 2021

Дороги Челябинской области поделили между пятью компаниями

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма дорожных контрактов составила более 14,7 млрд рублей (фото из архива) Фото:

В Челябинской области завершились аукционы на содержание автодорог регионального значения на 2022—2024 годы. Протяженность автодорог составила 8 тысяч 724 километра. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Завершились аукционы на содержание автодорог регионального значения на ближайшие годы. Протяженность сети автодорог составляет 8 тысяч 724 километров», — заявили в миндортрансе.

С 1 января 2022 года по 1 октября 2024 года обслуживание региональных трасс будет проводиться пятью подрядными организациями. Это ООО«УралСервисГрупп», АО«Ойкумена», ООО «Мостдорстрой», ООО «СоюзАвтодор» и ООО «Электрострой».

Согласно информации с сайта Единой информационной системы в сфере закупок, общая сумма 12 контрактов составила более 14,7 млрд рублей. Победителям аукционов предстоит заниматься очисткой проезжей части, обочин, соблюдать в чистоте дорожные знаки и остановки. Чистить дороги от снега и осуществлять обработку противогололедными материалами на опасных участках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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