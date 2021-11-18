Саакашвили попал в реанимацию

Состояние экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который потерял сознание в тюремной камере, стабильное. Об этом рассказали в пенитенциарной службе республики.
«Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Скоро реаниматолог сделает комментарий для СМИ», — сказано в заявлении службы.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Экс-президент проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам. После задержания Саакашвили несколько десятков тысяч человек вышли на улицы Тбилиси в поддержку политика, пишет телеканал 360.
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