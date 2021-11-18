18 ноября 2021

Учителям заплатят 1,5 млн рублей за переезд в Златоуст

© Служба новостей «URA.RU»
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Программа призвана решить проблему дефицита педагогических работников Фото:

В Златоусте (Челябинская область) все приехавшие учителя смогут получить единовременную выплату 1,5 миллиона рублей. Как сообщили URA.RU в администрации города, данная программа призвана решить проблему дефицита педагогических работников.

«Педагоги, которые переедут на работу в Златоуст, получат подъемными 1,5 миллиона рублей. Специалисты обязаны отработать в учреждении в течение семи лет», — пояснили в пресс-службе мэрии Златоуста.

В мэрии добавили, что право на получение выплаты имеют учителя в возрасте до 53 лет по предметам: математика, русский язык и литература, химия, история, обществознание, физика, география, биология, иностранный язык.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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