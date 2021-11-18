Учителям заплатят 1,5 млн рублей за переезд в Златоуст

Программа призвана решить проблему дефицита педагогических работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) все приехавшие учителя смогут получить единовременную выплату 1,5 миллиона рублей. Как сообщили URA.RU в администрации города, данная программа призвана решить проблему дефицита педагогических работников.

«Педагоги, которые переедут на работу в Златоуст, получат подъемными 1,5 миллиона рублей. Специалисты обязаны отработать в учреждении в течение семи лет», — пояснили в пресс-службе мэрии Златоуста.

В мэрии добавили, что право на получение выплаты имеют учителя в возрасте до 53 лет по предметам: математика, русский язык и литература, химия, история, обществознание, физика, география, биология, иностранный язык.