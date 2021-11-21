18-летний житель ХМАО изнасиловал пенсионерку на глазах сожителя

Мужчина задержан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Березовском районе местный житель изнасиловал пенсионерку, пробравшись в окно квартиры. Это произошло на глазах ее сожителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СКР по ХМАО.

«По версии следствия 17 ноября подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения окна незаконно проник в квартиру ранее знакомой односельчанки, где высказал угрозу убийством ее сожителю, а затем, угрожая убийством и нанеся удары в область лица, совершил изнасилование 58-летней хозяйки квартиры», — рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении изнасилования, незаконного проникновения в жилище и угрозе убийством. Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, силовики продолжают следственные действия по делу.