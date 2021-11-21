21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

18-летний житель ХМАО изнасиловал пенсионерку на глазах сожителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина задержан Фото:

В Березовском районе местный житель изнасиловал пенсионерку, пробравшись в окно квартиры. Это произошло на глазах ее сожителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СКР по ХМАО.

«По версии следствия 17 ноября подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения окна незаконно проник в квартиру ранее знакомой односельчанки, где высказал угрозу убийством ее сожителю, а затем, угрожая убийством и нанеся удары в область лица, совершил изнасилование 58-летней хозяйки квартиры», — рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении изнасилования, незаконного проникновения в жилище и угрозе убийством. Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, силовики продолжают следственные действия по делу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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