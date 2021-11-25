После введения QR-кодов пермяки оборвали «горячую линию» властей

Операторы «горячей линии» получили рекордное количество звонков о COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В октябре от жителей Пермского края на «горячую линию», посвященную коронавирусу, поступило рекордное количество звонков. За месяц после введения системы QR-кодов в региональный колл-центр поступило 37,9 тыс. обращений, тогда как в сентябре только около 25 тыс., сообщили в региональном министерстве информационного развития и связи. Ранее наибольшее число звонков — 32,8 тыс. — фиксировалось в ноябре 2020 года, во время «второй волны» COVID-19.

«Рост числа обращений в октябре был связан с введением в регионе дополнительных мер борьбы с коронавирусной инфекцией, а также ввиду установления дополнительных нерабочих дней. Напомним, в Пермском крае с 4 октября в связи с напряженной обстановкой из-за роста числа заражений коронавирусом были введены новые правила посещения массовых мероприятий и мест, предполагающих скопление большого числа людей», — поясняется на сайте регионального правительства.

Наиболее популярными у пермяков остаются вопросы о сдаче анализов на коронавирус и получении результатов, а также о вызове врача на дом. Кроме того, традиционно наибольшее число обращений связано с вопросами о вакцинации. Для получения информации, связанной с распространением COVID-19, нужно позвонить по телефону +7 (342) 258 07 87 или 122.