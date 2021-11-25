Пермский подрядчик выплатит 5000 рублей штрафа вместо 1,8 млн

По документам, подрядчик просрочил срок ремонта стадиона на более чем 400 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермскому подрядчику ООО «Девелоп Инжиниринг», ремонтировавшему стадион в Чайковском (Пермский край), выписали штраф в пять тысяч рублей вместо неустойки в 1,8 млн рублей. Компания просрочила выполнение работ более чем на год.

«Компанию не заставляют выплатить неустойку и пенни, его только заставляют выплатить штраф», — рассказал источник агентства. Также, по его словам, сейчас к зимнему сезону на стадионе не готовы ни каток, ни лыжня, из-за чего недовольны многие спортсмены.

В документах, которые имеются в распоряжении URA.RU сказано, что подрядчик ООО «Девелоп Инжиниринг» просрочил выполнение ремонтных работ по МБУ «Стадион Центральный» на более чем 400 дней. Неустойка за просрочку составила 1 847 492 рубля. Фирме предъявили только штраф в размере пяти тысяч рублей в пользу управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа. Контракт был заключен с заказчиком МКУ «Чайковское Управление Капитального строительство».

Получить оперативный комментарий от ООО «Девелоп Инжиниринг» URA.RU не удалось. От МКУ «Чайковское УКС» получить комментарий также не удалось. В администрацию Чайковского был направлен запрос.

URA.RU уже рассказывало про стадион «Центральный» в Чайковском. В ноябре перед масштабной стройкой, на которую должны уйти большие деньги, сменилось руководство. Новым руководителем стал депутат Чайковской гордумы Андреев Антон.

Размер неустойки составляет более 1,8 млн рублей ВКонтакте «Чайковский. Крим-инфо»

Сумма взыскиваемого штрафа — 5 тыс. рублей ВКонтакте «Чайковский. Крим-инфо»