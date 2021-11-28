28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

В Челябинске продают почтовые марки за 136 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавец просит 136 миллионов из-за редкости марок Фото:

В Челябинске выставлены на продажу почтовые марки за 136 миллионов рублей. По словам продавца, цена обусловлена редкостью марок. Объявление было выложено на сайте «Авито — Челябинск».

«Продам редчайшее собрание марок. „Фонтаны Петродворца“ 1988 год», — написал продавец в объявлении. Он отмечает, что марки не гашеные, то есть, не имеют почтовую отметку или печать о том, что марку нельзя использовать еще раз.

Ранее в Челябинске выставили на продажу автограф Виктора Цоя за 150 тысяч рублей. Автограф был взят во время концерта группы «Кино» в Челябинске в марте 1987 года.

Марки «Фонтаны Петродворца» 1988 года выпуска выставлены на продажу за 136 миллионов рублей
Фото:

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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