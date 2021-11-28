Продавец просит 136 миллионов из-за редкости марок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставлены на продажу почтовые марки за 136 миллионов рублей. По словам продавца, цена обусловлена редкостью марок. Объявление было выложено на сайте «Авито — Челябинск».

«Продам редчайшее собрание марок. „Фонтаны Петродворца“ 1988 год», — написал продавец в объявлении. Он отмечает, что марки не гашеные, то есть, не имеют почтовую отметку или печать о том, что марку нельзя использовать еще раз.

Ранее в Челябинске выставили на продажу автограф Виктора Цоя за 150 тысяч рублей. Автограф был взят во время концерта группы «Кино» в Челябинске в марте 1987 года.

Марки «Фонтаны Петродворца» 1988 года выпуска выставлены на продажу за 136 миллионов рублей Фото: Скрин с сайта «Авито»