В Челябинске выставлены на продажу почтовые марки за 136 миллионов рублей. По словам продавца, цена обусловлена редкостью марок. Объявление было выложено на сайте «Авито — Челябинск».
«Продам редчайшее собрание марок. „Фонтаны Петродворца“ 1988 год», — написал продавец в объявлении. Он отмечает, что марки не гашеные, то есть, не имеют почтовую отметку или печать о том, что марку нельзя использовать еще раз.
Ранее в Челябинске выставили на продажу автограф Виктора Цоя за 150 тысяч рублей. Автограф был взят во время концерта группы «Кино» в Челябинске в марте 1987 года.
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