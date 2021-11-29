Супруга Чубайса сравнила экс-владельца ЧТПЗ со своим мужем

Андрей Комаров оказался в рядах не только бизнес-, но и интеллектуальной элиты России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга Анатолия Чубайса, сценарист, телеведущая, писательница и литературный критик Дуня Смирнова назвала экс-владельца ЧТПЗ и бывшего члена Совета Федерации Андрея Комарова представителем интеллектуальной элиты России. Об этом она заявила на YouTube-шоу Ксении Собчак.

«Представителей интеллектуальной элиты много, они блистательные. Это режиссер-документалист Марина Разбежкина, без сомнения, один из крупнейших русских интеллектуалов. С другой стороны — Сергей Адоньев (известный своей поддержкой „Новой газеты“ совладелец Yota Devices, спонсор президентской кампании Собчак — ред.), который, безусловно, является выдающимся интеллектуалом. Андрей Комаров — такой есть бизнесмен огромного ума и таланта», — ответила Смирнова на соответствующий вопрос Собчак.

Также она отнесла к интеллектуальной элите и своего мужа. Оговорив, однако, что тот склонен недооценивать свой потенциал и ставить очень многих интеллектуалов выше себя.

Комаров широко известен в Челябинской и Свердловской области, а также за ее пределами, благотворительными, культурными и образовательными проектами. В частности, он выступил инициатором создания образовательной программы «Будущее Белой металлургии», признанной лучшей практикой по подготовке кадров Минобрнауки РФ, Агентством стратегических инициатив и Национальным агентством развития квалификаций. Также по его инициативе многие годы на Урале проводился театральный фестиваль «Снежность». В марте бизнесмен продал ЧТПЗ крупному московскому холдингу — Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского.