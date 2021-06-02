Бывший владелец Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей Комаров зарегистрировал новую компанию — ООО «Уральская образовательная резиденция». Согласно данным сервиса СБИС, зарегистрирована фирма в элитном микрорайоне Лесной ручей в селе Кашино в Сысертском районе Свердловской области.
Комарову принадлежит 100% долей в компании. Основным видом деятельности указана «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Фирму возглавил Денис Скоморохов, бывший директор Свердловского венчурного фонда, Функционал фонда в марте передан в управление Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
Здесь же, в Лесном ручье, зарегистрировано принадлежащее Комарову ООО «Уральский гольф-клуб» (гольф-клуб Pine Creek). Источники, близкие к Комарову, предположили, что «Уральская образовательная резиденция» создана для проведения бизнес-семинаров и форумов. Сам Комаров после того, как продал ЧТПЗ Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, стал недоступен для СМИ. Согласно сервису СБИС, постоянное место проживания Комарова теперь Москва.
Сейчас Комарову принадлежит 14 бизнес-активов, зарегистрированных в разных городах России, и только один, ООО «Сентябрь», — в Челябинской области, в Озерске. В ряде фирм совладельцем стал сын давнего соратника Комарова, ныне покойного председателя совета директоров ЧТПЗ Александра Федорова, Павел. Еще одним совладельцем фирм Андрея Комарова является его сын Клим.
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