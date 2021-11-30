Спасатели предупреждают об опасной погоде в ХМАО

В ХМАО ожидается метель и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«На территории округа местами сильный снег, метель, усиление ветра порывами до 15 — 20 м/с, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости. Местами гололедно-изморозевые отложения», — сказано в сообщении на сайте МЧС.
По данным МЧС, погода в Ханты-Мансийске будет облачной. Ночью ожидается сильный снег и метель. Ветер южный с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью -7,-9 градусов, а днем — до +1 градуса. «Будьте внимательны при ухудшении погодных явлений. Соблюдайте правила безопасности дорожного движения, учитывайте фактические погодные условия при движении на автомобиле», — заключили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что на трассах ХМАО ограничили движение из-за снегопада. Ограничение скоростного режима ввели на трассах в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах.
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