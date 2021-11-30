30 ноября 2021
29 ноября 2021

Спасатели предупреждают об опасной погоде в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в апреле во время пандемии коронавируса. Курган , снег, снегопад, холод, плохая видимость, снег в городе, сугробы в городе, плохая погода, вьюга, метель, снег в кургане
В ХМАО ожидается сильный снег с ветром до 20 м/с Фото:

В ХМАО ожидается метель и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«На территории округа местами сильный снег, метель, усиление ветра порывами до 15 — 20 м/с, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости. Местами гололедно-изморозевые отложения», — сказано в сообщении на сайте МЧС.

По данным МЧС, погода в Ханты-Мансийске будет облачной. Ночью ожидается сильный снег и метель. Ветер южный с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью -7,-9 градусов, а днем — до +1 градуса. «Будьте внимательны при ухудшении погодных явлений. Соблюдайте правила безопасности дорожного движения, учитывайте фактические погодные условия при движении на автомобиле», — заключили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что на трассах ХМАО ограничили движение из-за снегопада. Ограничение скоростного режима ввели на трассах в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...