30 ноября 2021
29 ноября 2021

На трассах ХМАО введены ограничения из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, сугроб, снег, зима, проспект ленина, снегопад, фары
ГИБДД ограничило движение на ряде трасс в ХМАО Фото:

На трассах в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах ХМАО введены ограничения из-за погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В Нижневартовском и Сургутском районах на дорогах введены ограничения скоростного режима до 70 километров в час. В Белоярском районе ограничено движение по межпоселковым дорогам», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО. Там также добавили, что введенные меры будут действовать до нормализации ситуации с метеоусловиями.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в начале декабря ожидаются оттепели. Такая погода продержится до наступления выходных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...