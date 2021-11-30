На трассах ХМАО введены ограничения из-за снегопада

ГИБДД ограничило движение на ряде трасс в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассах в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах ХМАО введены ограничения из-за погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В Нижневартовском и Сургутском районах на дорогах введены ограничения скоростного режима до 70 километров в час. В Белоярском районе ограничено движение по межпоселковым дорогам», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО. Там также добавили, что введенные меры будут действовать до нормализации ситуации с метеоусловиями.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в начале декабря ожидаются оттепели. Такая погода продержится до наступления выходных.