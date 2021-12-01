Минздрав лишит российских водителей возможности покупать справки

Будущие российские водители теперь не смогут подделать справки от врачей, которые нужны для допуска к вождению. Документ также нельзя будет купить. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения РФ, который есть в распоряжении URA.RU.
«Меняется форма справки. Теперь туда вносятся все обследования врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные исследования. Медицинский регистратор обязан проверить штампы специализированных организаций и только после этого выдать заключение», — отметил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Он также отметил, что ужесточение процедуры получения справки позволит избежать их подделки, ведь некоторые организации выдавали их без осмотра специалистами, передает телеканал 360. Кроме того, кандидаты в водители покупали такие документы легко и без осмотра врачей.
Ранее сообщалось, что в России с 1 марта изменятся правила выдачи водительских прав. Помимо экспресс-теста на алкоголь и наркотики врачи теперь будут иметь право при подозрительном поведении отправить кандидатов в водители сдать обычный тест на отсутствие в крови алкоголя и запрещенных препаратов. Кроме того, лишенные водительских прав за пьяную езду граждане будут сдавать анализы крови и мочи, напоминает «Федеральное агентство новостей».
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