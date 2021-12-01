Жительница Подмосковья собрала в заснеженном лесу трубковидные лисички. Она рассказала в соцсетях, что за пару часов набрала четыре килограмма.
«Трубковидные лисички очень хорошо маскируются под опавшую старую листву, но стоило нам найти первые, как тут же обнаружились большие колонии: лисички растут сростками, ведьмиными кругами и полянками. Пришлось буквально ползать на коленях, но корзины наполнялись очень быстро», — рассказала женщина в соцсети «ВКонтакте» в группе «грибы Подмосковье 2022», передает «Подмосковье сегодня».
По словам ведущего инженера кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максима Дьякова, этот гриб встречается большими скоплениями, но редко. По его словам, этот вид хуже обычной лисички, потому что текстура грубее.
Ранее в горах на Таганае (Челябинской области) нашли голубой гриб, который называется строфария сине-зеленая. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка. Они сообщили, что гриб появился вместе с другими видами — галериной звездной, говорушкой дымчатой, лепиотой белой, рядовкой фиолетовой, цистодермой пахучей.
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