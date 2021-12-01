В Подмосковье нашли зимние грибы. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, лисички, грибы
В Подмосковье жители нашли зимние лисички Фото:

Жительница Подмосковья собрала в заснеженном лесу трубковидные лисички. Она рассказала в соцсетях, что за пару часов набрала четыре килограмма.

«Трубковидные лисички очень хорошо маскируются под опавшую старую листву, но стоило нам найти первые, как тут же обнаружились большие колонии: лисички растут сростками, ведьмиными кругами и полянками. Пришлось буквально ползать на коленях, но корзины наполнялись очень быстро», — рассказала женщина в соцсети «ВКонтакте» в группе «грибы Подмосковье 2022», передает «Подмосковье сегодня».

По словам ведущего инженера кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максима Дьякова, этот гриб встречается большими скоплениями, но редко. По его словам, этот вид хуже обычной лисички, потому что текстура грубее.

Ранее в горах на Таганае (Челябинской области) нашли голубой гриб, который называется строфария сине-зеленая. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка. Они сообщили, что гриб появился вместе с другими видами — галериной звездной, говорушкой дымчатой, лепиотой белой, рядовкой фиолетовой, цистодермой пахучей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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