СКР убрал часть обвинений из дела экс-губернатора Белозерцева

Следствие считает, что Иван Белозерцев получил взятку в виде поездок из Москвы в Санкт-Петербург с личным водителем Фото: Пресс-служба Басманного районного суда

Из дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева убрали минивэн Mercedes, который глава региона, предположительно получил в качестве взятки от фармацевтической компании «Биотэк». Вместо этого в материалах появился другой автомобиль — Mercedes-Benz S 350d 4Matic, который использовался обвиняемым для поездок из Москвы в Санкт-Петербург.

«Теперь следствие уже считает, что взятка была получена Белозерцевым не в виде конкретного автомобиля, а некими поездками „из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем“, причем на другой машине — Mercedes-Benz S 350d 4Matic», — передает «Коммерсант». Эпизод с минивэном из дела убрали после оценочной судебной экспертизы. Защита Белозерцева ранее доказывала, что этот автомобиль нельзя рассматривать в качестве взятки — «Биотэк» брала его в лизинг, после чего вернула его официальному лидеру Mercedes.

Предполагалось, что экс-губернатор получил минивэн в личное пользование после того, как помог выиграть фаркомпании несколько крупных тендеров на поставки медикаментов в пензенские больницы. Помимо автомобиля, в деле фигурировали взятки на общую сумму 31 миллион рублей, дорогие часы Breguet и 20 миллионов рублей наличными.

Адвокат Белозерцева Андрей Сергиенко считает эпизод с новым Mercedes фальсификацией доказательств. Защита экс-губернатора уже обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать процессуальною оценку произошедшему.

Бывшего губернатора Пензенской области задержали в марте по подозрению в коррупции. По данным следствия, с января по сентябрю 2020 года Белозерцев получал взятки от главы «Биотэк» Бориса Шпигеля и его жены. Также его подозревают в растрате 3 миллиардов рублей. После ареста экс-губернатора все правительство Пензенской области ушло в отставку, а самого Белозерцева президент РФ Владимир Путин отправил в отставку «в связи с утратой доверия», передает телеканал 360.