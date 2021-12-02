Силовики готовы предъявить обвинение челябинскому экс-омбудсмену

Алексей Севастьянов просит разобраться в ситуации областного прокурора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянов готовятся предъявить новое обвинение по уголовному делу о незаконной попытке получить бюджетный грант в 3 млн рублей на покупку коров. Об этом сообщил URA.RU он сам.

«Я получил вызов на 3 декабря в следственный отдел УМВД по Челябинску, где мне уже в 12-й раз собираются предъявить обвинение по разваливающемуся делу. За прошедший с момента его продления год провели лишь семь следственных действий, все разумные сроки давно прошли, юридического и практического смысла в происходящем нет. Зато есть требование прокуратуры области к начальнику Главного следственного управления областного главка МВД Сухопарову, где на 15 страницах расписаны нарушения в ходе расследования, включая признаки подделки протокола», — заявил URA.RU Севастьянов.

Экс-омбудсмен в начале декабря направил обращение на имя прокурора области Карена Габриеляна (есть в распоряжении URA.RU). В нем он просит принять меры по прекращению незаконного преследования «в связи с применением незаконных методов расследования, сопряженных с применением пыточных условий содержания при задержании, фальсификацией уголовного дела и незаконном сборе доказательств». В пресс-службе ГУ МВД воздержались от комментариев.

По версии следствия, Севастьянов пытался обманом получить трехмиллионную бюджетную субсидию на развитие фермерского хозяйства. При этом скот он приобрел в апреле 2017 года, а сделку оформил в декабре. Экс-омбудсмен пояснил URA.RU, что хотел сэкономить время, чтобы попасть в госпрограмму и успеть построить молочную ферму. Денег он не получил, но гособвинитель требовал для него 3,5 года колонии и штраф в 800 тыс. рублей. Центральный райсуд Челябинска ограничился двумя годами лишения свободы условно. Однако в апелляционной инстанции защита Севастьянова доказала, что при расследовании дела были допущены серьезные нарушения. В октябре 2020 года приговор отменили, материалы дела вернули в прокуратуру.