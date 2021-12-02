В ЮНЕСКО оценили проект из ХМАО по поиску пропавших людей

03 декабря 2021 в 16:03 Размер текста - 17 +

Югорские поисковики спасли почти 150 пропавших людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Югорские волонтеры из поискового клуба «Валерия» стали участниками международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, организованного под эгидой ЮНЕСКО, с проектом по поиску пропавших людей «Вернуть домой». Информация об этом содержится на сайте форума. Югорские поисковики за пять лет существования проекта смогли спасти 144 человека, из которых 57 — это дети. Звание лауреата форума позволит им получить финансирование, которое планируется направить на покупку современного оборудования и снаряжения для поиска пропавших людей. «Позволит обучить новых добровольцев поисково-спасательного отряда: ориентированию на местности; применению туристических навигаторов при проведении ПСР, радиосвязи; картографии, первой помощи; методике ведения опроса населения, а также другим дисциплинам, необходимым опытному волонтеру-поисковику, а также увеличить численность профессионально подготовленных добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет, для поисково-спасательных мероприятий в Нягани, Уньюгане, Приобъе», — указано в описании проекта на сайте форума. Руководитель поискового отряда «Валерия» Алена Болкисева в разговоре с URA.RU сообщила, что находится сейчас на самом мероприятии в Москве. «Лауреаты форума могут претендовать на финансирование в размере от одного до двух миллионов рублей. Итоги будут подведены сегодня вечером», — сообщила югорчанка. От Югры в форуме принимает участие делегация из 47 участников: это финалисты международной премии #МЫВМЕСТЕ, руководители и участники добровольческих организаций, волонтеры-студенты, медики и многие другие. Центр гражданских и социальных инициатив ХМАО вошел в число лидирующих центров по развитию добровольчества в РФ по итогам 2021 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Югорские волонтеры из поискового клуба «Валерия» стали участниками международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, организованного под эгидой ЮНЕСКО, с проектом по поиску пропавших людей «Вернуть домой». Информация об этом содержится на сайте форума. Югорские поисковики за пять лет существования проекта смогли спасти 144 человека, из которых 57 — это дети. Звание лауреата форума позволит им получить финансирование, которое планируется направить на покупку современного оборудования и снаряжения для поиска пропавших людей. «Позволит обучить новых добровольцев поисково-спасательного отряда: ориентированию на местности; применению туристических навигаторов при проведении ПСР, радиосвязи; картографии, первой помощи; методике ведения опроса населения, а также другим дисциплинам, необходимым опытному волонтеру-поисковику, а также увеличить численность профессионально подготовленных добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет, для поисково-спасательных мероприятий в Нягани, Уньюгане, Приобъе», — указано в описании проекта на сайте форума. Руководитель поискового отряда «Валерия» Алена Болкисева в разговоре с URA.RU сообщила, что находится сейчас на самом мероприятии в Москве. «Лауреаты форума могут претендовать на финансирование в размере от одного до двух миллионов рублей. Итоги будут подведены сегодня вечером», — сообщила югорчанка. От Югры в форуме принимает участие делегация из 47 участников: это финалисты международной премии #МЫВМЕСТЕ, руководители и участники добровольческих организаций, волонтеры-студенты, медики и многие другие. Центр гражданских и социальных инициатив ХМАО вошел в число лидирующих центров по развитию добровольчества в РФ по итогам 2021 года.